Debido a la depreciación de la moneda local, varios individuos optan por proteger sus fondos con dólares para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del valor de la divisa y de los cambios que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión. Este martes, 3 de marzo de 2026, la cotización deldólar en los principales bancos de Colombia es de 3.755,49 pesos colombianos. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado un cambio del 1.56%, mientras que en el último año su variación ha sido de -8.00%, reflejando una tendencia a la baja en su valor a lo largo del tiempo. La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 14.27%, lo que indica un comportamiento más estable en comparación con la volatilidad anual del 14.30%. La cotización del Dólar subió frente al peso colombiano. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar mostró una tendencia mayormente a la baja, con un ligero aumento en algunos momentos, pero en general se mantuvo en niveles relativamente estables. Esta fluctuación sugiere una cierta volatilidad en el mercado, aunque la tendencia predominante fue hacia la disminución. La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía. Las personas que necesiten adquirir o liquidar dólares en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes: _ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio. _ Casas de cambio _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union. Este martes, 3 de marzo de 2026, las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia deberán pagar 375.549 pesos colombianos. Para adquirir 200 dólares, el costo será de 751.098 pesos y para 500 dólares, se necesitarán 1.877.745 pesos colombianos.