Debido a la depreciación de la moneda local, varios individuos optan por proteger sus fondos con dólares para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del valor de la divisa y de los cambios que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión.

Este martes, 20 de enero de 2026 , la cotización deldólar en los principales bancos de Colombia es de 3.656,5 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -0.42%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -13.15%.

El precio del día.

La variación que tuvo el dólar en la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 7.92%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 13.75%.

En las últimas sesiones, la cotización del Dólar subió frente al peso colombiano.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía.

¿Dónde comprar dólares en Colombia?

Las personas que necesiten comprar o vender dólares en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:

_ Bancos: una de las alternativas más seguras y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a implementar comisiones adicionales por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.

¿Cuánto cuesta comprar 100 dólares en Colombia?

Este martes, 20 de enero de 2026, las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia deberán pagar 365650 pesos colombianos. Para adquirir 200 dólares, el costo será de 731300 pesos y para 500 dólares, se necesitarán 1828250 pesos colombianos.