Debido a la depreciación de la moneda local, varios individuos optan por proteger sus fondos con dólares para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del valor de la divisa y de los cambios que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión.

Este martes, 2 de diciembre de 2025, la cotización del dólar en los principales bancos de Colombia es de 3.806,8 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado un cambio del 1.63%, mientras que en el último año su variación ha sido de -7.25%, reflejando una tendencia a la baja en su valor a lo largo del tiempo.

Fuente: narrativas-co

La variación que tuvo el dólar en la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 12.38%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 10.29%.

La cotización del Dólar bajó frente al peso colombiano. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar mostró una tendencia mixta, con fluctuaciones que reflejan tanto aumentos como descensos. A pesar de algunos incrementos, la moneda también experimentó varias caídas, lo que sugiere una inestabilidad en el mercado. En general, la cotización se mantuvo en un rango variable, evidenciando la incertidumbre económica actual.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía.

¿Dónde vender o comprar dólares en Colombia?

Las personas que necesiten adquirir o liquidar dólares en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender dólares en Colombia

Para comprar dólares en Colombia de forma segura, es recomendable acudir a entidades financieras autorizadas, como bancos o casas de cambio reconocidas. Verifica que la entidad esté registrada y consulta las tasas de cambio antes de realizar la transacción.

Si deseas vender dólares, asegúrate de hacerlo en un lugar confiable y evita transacciones en la calle. Guarda el comprobante de la operación y verifica que el pago se realice de manera segura, preferiblemente a través de transferencias bancarias.