Debido a la depreciación de la moneda local, varios individuos optan por proteger sus fondos con dólares para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del valor de la divisa y de los cambios que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión.

Este martes, 16 de diciembre de 2025 , la cotización del dólar en los principales bancos de Colombia es de 3.817 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -0.62%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -12.94%.

La variación que tuvo el dólar en la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 7.24%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 10.03%.

La cotización del Dólar bajó frente al peso colombiano. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia a la baja, con varias fluctuaciones que indican un leve aumento en algunos momentos, pero en general, se ha mantenido en niveles más bajos. Esta dinámica sugiere una posible estabilidad en el mercado, aunque con cierta volatilidad que podría influir en las decisiones económicas.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía.

¿Dónde comprar dólares en Colombia?

Las personas que necesiten comprar o vender dólares en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:

_ Bancos: una de las alternativas más seguras y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a implementar comisiones adicionales por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender dólares en Colombia

Para comprar dólares en Colombia de forma segura, es recomendable acudir a entidades financieras autorizadas, como bancos o casas de cambio reconocidas. Verifica que la entidad esté registrada y consulta las tasas de cambio antes de realizar la transacción para asegurarte de obtener una buena oferta.









Al vender dólares, asegúrate de hacerlo en lugares confiables y evita transacciones informales. Lleva contigo documentos de identificación y verifica que el pago se realice de manera segura, preferiblemente a través de transferencias bancarias o cheques de gerencia, para evitar fraudes.