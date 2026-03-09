Debido a la depreciación de la moneda local, varios individuos optan por proteger sus fondos con dólares para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del valor de la divisa y de los cambios que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión. Este lunes, 9 de marzo de 2026, la cotización deldólar en los principales bancos de Colombia es de 3.771,3 pesos colombianos. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -0.79%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -6.55%. La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 10.65%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 14.35%. La cotización del Dólar bajó frente al peso colombiano en las últimas sesiones. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar mostró una tendencia a la baja en varias ocasiones, aunque también experimentó algunos aumentos. A pesar de estos altibajos, se mantuvo relativamente estable en ciertos momentos, lo que sugiere una fluctuación moderada en el mercado. La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía. Las personas que necesiten comprar o vender dólares en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes: _ Bancos: una de las alternativas más seguras y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a implementar comisiones adicionales por este servicio. _ Casas de cambio _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union. Este lunes, 9 de marzo de 2026, las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia deberán pagar 377.130 pesos colombianos. Para adquirir 200 dólares, el costo será de 754.260 pesos y para 500 dólares, se necesitarán 1.885.650 pesos.