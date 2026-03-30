Por la devaluación del peso, muchas personas deciden resguardar sus ahorros con dólares para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el valor de la moneda y las variaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar. Este lunes, 30 de marzo de 2026, la cotización deldólar en los principales bancos de Colombia es de 3.663,63 pesos colombianos. La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 2.15%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 14.51%. La cotización del Dólar bajó frente al peso colombiano en las últimas sesiones. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar mostró una tendencia mayormente a la baja, con varias fluctuaciones que reflejan una estabilidad intermitente. A pesar de algunos aumentos, la tendencia general indica un debilitamiento en su valor, lo que podría tener implicaciones en el mercado y en la economía en general. La cotización del Dólar muestra una tendencia positiva hoy. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía. Las personas que necesiten comprar o vender dólares en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes: _ Bancos: una de las alternativas más seguras y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a implementar comisiones adicionales por este servicio. _ Casas de cambio _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union. Este lunes, 30 de marzo de 2026, las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia deberán pagar 366.362,99 pesos colombianos. Para adquirir 200 dólares, el costo será de 732.725,98 pesos colombianos y para 500 dólares, se necesitarán 1.831.814,95 pesos colombianos.