Debido a la depreciación de la moneda local, varios individuos optan por proteger sus fondos con dólares para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del valor de la divisa y de los cambios que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión. Este lunes, 23 de marzo de 2026, la cotización deldólar en los principales bancos de Colombia es de 3.715,91 pesos colombianos. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado un cambio del 0.45%, mientras que en el último año su variación ha sido de -7.37%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado. La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 4.97%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 14.45%. La cotización del Dólar bajó frente al peso colombiano en las últimas 2 sesiones. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar mostró una tendencia mayormente a la baja, con varios días de estabilidad intercalados. A pesar de algunos aumentos, la tendencia general sugiere una presión a la baja en su valor, lo que podría reflejar cambios en la oferta y demanda del mercado. La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda, lo que podría influir en el mercado y en la economía en general. Las personas que quieran adquirir o liquidar dólares en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes: _ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y habituales son las entidades bancarias, aunque es crucial evaluar que pueden imponer recargos extra por este servicio. _ Casas de cambio _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union. Para comprar dólares en Colombia de forma segura, es recomendable acudir a entidades financieras autorizadas, como bancos o casas de cambio reconocidas. Verifica que la entidad esté registrada y consulta las tasas de cambio antes de realizar la transacción. Además, guarda el comprobante de la operación para cualquier eventualidad. Si deseas vender dólares, asegúrate de hacerlo en el mismo tipo de entidades confiables. Compara las tasas ofrecidas y evita realizar transacciones en la calle o con personas desconocidas. Siempre pide un recibo que respalde la venta y verifica la autenticidad de los billetes antes de finalizar la operación.