Por la desvalorización del peso colombiano, muchas personas optan conservar sus capital con dólares para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el precio de la moneda y las modificaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este lunes, 17 de noviembre de 2025, la cotización del dólar en los principales bancos de Colombia es de 3.751,13 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado un cambio del 1.30%, mientras que en el último año su variación ha sido del -10.12%, reflejando una tendencia a la baja en su valor a lo largo del tiempo.

La variación que tuvo el dólar en la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 8.68%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 10.11%.

La cotización del Dólar bajó frente al peso colombiano en las últimas 2 sesiones. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia a la baja, con un aumento moderado en algunos momentos, pero en general se ha mantenido en niveles relativamente estables. Esta fluctuación sugiere una cierta volatilidad en el mercado, aunque la tendencia predominante ha sido hacia la disminución.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía.

¿Dónde comprar dólares en Colombia?

Las personas que necesiten comprar o vender dólares en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:

_ Bancos: una de las alternativas más seguras y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a implementar comisiones adicionales por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.

¿Cuánto cuesta comprar 100 dólares en Colombia?

Este lunes, 17 de noviembre de 2025, las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia deberán pagar 375.112,99 pesos colombianos. Para adquirir 200 dólares, el costo será de 750.225,98 pesos colombianos y para 500 dólares, se necesitarán 1.875.564,95 pesos colombianos.