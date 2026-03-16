Debido a la depreciación de la moneda local, varios individuos optan por proteger sus fondos con dólares para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del valor de la divisa y de los cambios que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión. Este lunes, 16 de marzo de 2026, la cotización deldólar en los principales bancos de Colombia es de 3.693,05 pesos colombianos. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -0.43%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -7.67%. La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 7.98%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 14.43%. La cotización del Dólar bajó frente al peso colombiano en las últimas 2 sesiones. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia a la baja, con varias fluctuaciones que indican un aumento en algunos momentos, pero en general, se ha mantenido más tiempo en niveles inferiores. La estabilidad se ha presentado en un par de ocasiones, lo que sugiere cierta resistencia en el mercado. La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda, lo que podría influir en el mercado y en la economía en general. Los ciudadanos que deseen adquirir o liquidar dólares en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes: _ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio. _ Casas de cambio _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union. Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes consejos: