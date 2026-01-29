Debido a la depreciación de la moneda local, varios individuos optan por proteger sus fondos con dólares para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del valor de la divisa y de los cambios que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión.

Este jueves, 29 de enero de 2026 , la cotización deldólar en los principales bancos de Colombia es de 3.669,8 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado un cambio del 0.73%, mientras que en el último año su variación ha sido de -12.09%.

El precio del día.

La variación que tuvo el dólar en la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 34.07%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones en comparación con la volatilidad anual del 14.21%.

En las últimas sesiones, la cotización del Dólar subió frente al peso colombiano.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía.

¿Dónde comprar dólares en Colombia?

Las personas que necesiten comprar o vender dólares en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:

_ Bancos: una de las alternativas más seguras y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a implementar comisiones adicionales por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender dólares en Colombia

Para comprar dólares en Colombia de forma segura, es recomendable acudir a entidades financieras autorizadas, como bancos o casas de cambio reconocidas. Verifica que la entidad esté registrada y consulta las tasas de cambio antes de realizar la transacción. Además, guarda el comprobante de la operación para cualquier eventualidad.

Si deseas vender dólares, asegúrate de hacerlo en el mismo tipo de entidades autorizadas. Compara las tasas ofrecidas por diferentes lugares y evita transacciones en la calle o con personas desconocidas. Siempre pide un recibo por la venta y verifica que el pago se realice de manera segura.