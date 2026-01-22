Por la devaluación del peso, muchas personas deciden resguardar sus ahorros con dólares para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el valor de la moneda y las variaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este jueves, 22 de enero de 2026 , la cotización deldólar en los principales bancos de Colombia es de 3.674 pesos colombianos.

El precio del día.

La variación que tuvo el dólar en la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 8.89%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 13.71%.

La cotización del Dólar bajó frente al peso colombiano en las últimas 2 sesiones. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar mostró una tendencia mixta, con un aumento inicial seguido de varias caídas. A pesar de las fluctuaciones, se observó un periodo de estabilidad que permitió cierta recuperación. Sin embargo, el comportamiento general sugiere una volatilidad que podría afectar la confianza de los inversores.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía.

¿Dónde vender o comprar dólares en Colombia?

Los ciudadanos que quieran adquirir o liquidar dólares en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más fiables y tradicionales son las entidades bancarias, aunque es fundamental valorar que pueden imponer recargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

¿Cuánto cuesta comprar 100 dólares en Colombia?

Este jueves, 22 de enero de 2026, las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia deberán pagar 367,400 pesos colombianos. Para adquirir 200 dólares, el costo será de 734,800 pesos colombianos y para 500 dólares, se necesitarán 1,836,500 pesos colombianos.