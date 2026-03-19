Por la devaluación del peso, muchas personas deciden resguardar sus ahorros con dólares para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el valor de la moneda y las variaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar. Este jueves, 19 de marzo de 2026, la cotización deldólar en los principales bancos de Colombia es de 3.691,64 pesos colombianos. La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 14.89%, superior al 14.46% de su volatilidad anual, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones. La cotización del Dólar bajó frente al peso colombiano en las últimas 2 sesiones. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar mostró una tendencia mayormente a la baja, con varias fluctuaciones que indicaron un ligero aumento y un periodo de estabilidad. Esta dinámica sugiere una volatilidad moderada en el mercado, donde los movimientos negativos predominan, aunque se han registrado momentos de recuperación. La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía. Las personas que necesiten comprar o vender dólares en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes: _ Bancos: una de las alternativas más seguras y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a implementar comisiones adicionales por este servicio. _ Casas de cambio _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union. Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes consejos: