Por la depreciación del peso colombiano, muchas personas escogen conservar sus capital con reales para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el costo de la moneda y las alteraciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar. Este viernes, 20 de marzo de 2026, la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 700,24 pesos colombianos. En la última semana, la cotización del Real ha experimentado un cambio del 0.96%, mientras que en el último año su variación ha sido de -3.49%, indicando una ligera recuperación reciente pero una tendencia a la baja en el largo plazo. La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 26.56%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 15.68%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones. La cotización del Real bajó frente al peso colombiano en las últimas sesiones. Además, durante los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia mayormente a la baja, con algunas fluctuaciones que indicaron ligeros aumentos y estabilidad en ciertos momentos. Esta variabilidad sugiere un mercado inestable, donde la presión a la baja ha predominado, aunque con breves respiros que podrían reflejar ajustes temporales en la demanda. Las personas que necesiten comprar o vender reales en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes: _ Bancos: una de las alternativas más seguras y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a implementar comisiones adicionales por este servicio. _ Casas de cambio _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union. Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos: