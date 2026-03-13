Debido a la desvalorización de la divisa local, varios individuos optan por proteger sus fondos con reales para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del costo de la divisa y de los cambios que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión. Este viernes, 13 de marzo de 2026, la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 704,15 pesos colombianos. En la última semana, la cotización del Real ha experimentado una disminución del -2.52%, mientras que en el último año, su variación ha sido de -4.50%. La volatilidad económica del Real en la última semana fue del 19.31%, superando la volatilidad anual del 15.56%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones. La cotización del Real bajó frente al peso colombiano en las últimas 3 sesiones. Además, durante los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia mixta, con un ligero aumento inicial seguido de una serie de fluctuaciones que llevaron a una caída notable. A pesar de algunos momentos de estabilidad, la tendencia general fue a la baja, lo que sugiere una presión negativa en el mercado. Las personas que necesiten comprar o vender reales en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes: _ Bancos: una de las alternativas más seguras y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a implementar comisiones adicionales por este servicio. _ Casas de cambio _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union. Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos: