Debido a la devaluación de la divisa local, varios individuos optan por proteger sus fondos con reales para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del precio de la divisa y de los cambios que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión. Este viernes, 13 de febrero de 2026, la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 703,13 pesos colombianos. En la última semana, la cotización del Real ha experimentado un cambio del 0.31%, mientras que en el último año su variación ha sido del -4.25%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas. La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 4.83%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 15.13%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en el último año. La cotización del Real bajó frente al peso colombiano en las últimas 2 sesiones. Además, durante los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia mayormente a la baja, con un ligero aumento en algunos momentos y una estabilidad ocasional. Esta fluctuación sugiere un comportamiento volátil en el mercado, donde las caídas predominan, pero también se presentan oportunidades de recuperación. Las personas que necesiten comprar o vender reales en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes: _ Bancos: una de las alternativas más seguras y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a implementar comisiones adicionales por este servicio. _ Casas de cambio _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union. Este viernes, 13 de febrero de 2026, las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deberán pagar 70,312.93 pesos colombianos. Para adquirir 200 reales, el costo será de 140,625.86 pesos colombianos y para 500 reales, se necesitarán 351,564.65 pesos colombianos.