Por la devaluación del peso, muchas personas deciden resguardar sus ahorros con reales para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el valor de la moneda y las variaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar. Este miércoles, 4 de marzo de 2026, la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 718,31 pesos colombianos. La volatilidad económica del Real en la última semana fue del 18.99%, superando la volatilidad anual del 15.39%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones. La cotización del Real subió frente al peso colombiano. Además, durante los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia a la baja, con varias caídas significativas, aunque también hubo momentos de estabilidad y un ligero aumento. Esta fluctuación sugiere una volatilidad en el mercado, lo que podría estar influenciado por factores económicos y políticos. Las personas que deseen adquirir o liquidar reales en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes: _ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio. _ Casas de cambio _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union. Este miércoles, 4 de marzo de 2026, las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deberán pagar 71,831,017.95 pesos colombianos, mientras que adquirir 200 reales costará 143,662,035.90 pesos colombianos y 500 reales tendrá un costo de 359,155,089.75 pesos colombianos.