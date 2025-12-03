Por la depreciación del peso colombiano, muchas personas eligen salvaguardar sus capital con reales para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el precio de la moneda y las fluctuaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este miércoles, 3 de diciembre de 2025, la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 714,05 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del Real ha experimentado un cambio del 1.66%, mientras que en el último año su variación ha sido de -0.76%. Esto indica una ligera recuperación reciente, a pesar de la tendencia negativa a largo plazo.

La volatilidad del real durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 8.55%, es menor que la volatilidad anual del 11.01%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Real bajó frente al peso colombiano en las últimas sesiones.

Además, durante los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia mayormente positiva, con un aumento notable al inicio, seguido de una ligera caída y una estabilidad intermedia. Sin embargo, al final del período, se observó un repunte que sugiere una recuperación en su valor.

¿Dónde vender o comprar reales en Colombia?

Los ciudadanos que deseen adquirir o liquidar reales en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender reales en Colombia

Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos: