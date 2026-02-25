Por la desvalorización del peso colombiano, muchas personas optan proteger sus capital con reales para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el precio de la moneda y las modificaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar. Este miércoles, 25 de febrero de 2026, la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 719 pesos colombianos. En la última semana, la cotización del Real ha experimentado un cambio del 0.63%, mientras que en el último año su variación ha sido de -3.56%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas. La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 15.08%, es menor que la volatilidad anual del 15.26%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Real bajó frente al peso colombiano en las últimas 2 sesiones. Además, durante los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia a la baja, con varias caídas significativas, aunque también hubo momentos de estabilidad y un ligero aumento. Esta fluctuación sugiere una volatilidad en el mercado que podría estar influenciada por factores económicos externos. Los ciudadanos que quieran adquirir o liquidar reales en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes: _ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio. _ Casas de cambio _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union. Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos: