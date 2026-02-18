Debido a la devaluación de la divisa local, varios individuos optan por proteger sus fondos con reales para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del costo de la divisa y de los cambios que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión. Este miércoles, 18 de febrero de 2026, la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 700,06 pesos colombianos. En la última semana, la cotización del Real ha experimentado una disminución del -0.38%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -7.11%. La volatilidad económica del Real en la última semana fue del 9.71%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 15.19%. La cotización del Real subió frente al peso colombiano en las últimas 2 sesiones. Además, en los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia mayormente positiva, con un aumento notable al inicio, seguido de una ligera corrección. A pesar de algunas fluctuaciones, logró mantener una estabilidad en ciertos momentos, lo que sugiere un comportamiento relativamente sólido en el mercado. Las personas que necesiten comprar o vender reales en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes: _ Bancos: una de las alternativas más seguras y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a implementar comisiones adicionales por este servicio. _ Casas de cambio _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union. Este miércoles, 18 de febrero de 2026, las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deberán pagar 70,005,759.97 pesos colombianos, mientras que adquirir 200 reales costará 140,011,519.94 pesos colombianos y 500 reales tendrá un costo de 350,028,799.85 pesos colombianos.