Debido a la desvalorización de la divisa local, varios individuos optan por proteger sus fondos con reales para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del precio de la divisa y de los cambios que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión. Este miércoles, 11 de marzo de 2026, la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 717,26 pesos colombianos. En la última semana, la cotización del Real ha experimentado una disminución del -0.71%, mientras que en el último año, su variación ha sido de -2.80%. Esta tendencia a la baja refleja un contexto económico desafiante para la moneda. La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 15.79%, es mayor que la volatilidad anual del 15.52%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. La cotización del Real bajó frente al peso colombiano en las últimas sesiones. Además, durante los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia mayormente a la baja, con varias fluctuaciones que indicaron un ligero aumento y momentos de estabilidad. Esta dinámica sugiere una volatilidad en el mercado, donde la presión a la baja parece haber predominado, aunque con algunos intentos de recuperación. Las personas que quieran adquirir o liquidar reales en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes: _ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio. _ Casas de cambio _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union. Este miércoles, 11 de marzo de 2026, las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deberán pagar 71,726.02 pesos colombianos, mientras que adquirir 200 reales costará 143,452.04 pesos y 500 reales tendrá un costo de 358,630.10 pesos.