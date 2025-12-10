Debido a la devaluación de la divisa local, varios individuos optan por proteger sus fondos con reales para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del costo de la divisa y de los cambios que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión.

Este miércoles, 10 de diciembre de 2025, la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 708,83 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del Real ha experimentado un cambio positivo del 0.55%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -3.41% en su cotización.

La volatilidad del real durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Real fue del 10.58%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 10.90%. La cotización del Real bajó frente al peso colombiano en las últimas sesiones.

Además, durante los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia mayormente al alza, con un par de días de estabilidad y algunas caídas. Este comportamiento sugiere una fluctuación moderada, donde los incrementos superaron las disminuciones, lo que podría indicar un fortalecimiento gradual de la moneda en el mercado.

¿Dónde comprar reales en Colombia?

Las personas que necesiten comprar o vender reales en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:

_ Bancos: una de las alternativas más seguras y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a implementar comisiones adicionales por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.

¿Cuánto cuesta comprar 100 reales en Colombia?

Este miércoles, 10 de diciembre de 2025, las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deberán pagar 70,882.79 pesos colombianos, mientras que adquirir 200 reales costará 141,765.58 pesos y 500 reales tendrá un costo de 354,413.95 pesos.