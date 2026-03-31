Por la desvalorización del peso colombiano, muchas personas optan proteger sus fondos con reales para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el costo de la moneda y las alteraciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar. Este martes, 31 de marzo de 2026, la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 698,65 pesos colombianos. En la última semana, la cotización del Real ha experimentado una disminución del -1.02%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -3.57%. Estas cifras reflejan una tendencia a la baja en el valor de la moneda en ambos períodos. La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 3.81%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 15.50%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Real bajó frente al peso colombiano en las últimas 2 sesiones. Además, durante los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia a la baja, con varias fluctuaciones que reflejan una inestabilidad en su valor. A pesar de algunos momentos de estabilidad, la mayoría de los días se caracterizaron por descensos, lo que sugiere una presión negativa en el mercado. Las personas que necesiten comprar o vender reales en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes: _ Bancos: una de las alternativas más seguras y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a implementar comisiones adicionales por este servicio. _ Casas de cambio _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union. Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos: