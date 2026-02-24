Por la devaluación del peso, muchas personas deciden resguardar sus ahorros con reales para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el valor de la moneda y las variaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar. Este martes, 24 de febrero de 2026, la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 713,7 pesos colombianos. La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 14.37%, es menor que la volatilidad anual del 15.22%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Real subió frente al peso colombiano. Además, durante los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia mayormente a la baja, con fluctuaciones que indicaron algunos aumentos temporales y periodos de estabilidad. Esta dinámica sugiere una volatilidad en el mercado, donde los movimientos negativos predominan, aunque se han registrado intentos de recuperación. Los ciudadanos que deseen adquirir o liquidar reales en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes: _ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio. _ Casas de cambio _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union. Este martes, 24 de febrero de 2026, las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deberán pagar 71,369,733.76 pesos colombianos, mientras que adquirir 200 reales costará 142,739,467.52 pesos colombianos y 500 reales tendrá un costo de 356,848,668.80 pesos colombianos.