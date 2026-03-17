Debido a la desvalorización de la divisa local, varios individuos optan por proteger sus fondos con reales para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del precio de la divisa y de los cambios que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión. Este martes, 17 de marzo de 2026, la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 706,18 pesos colombianos. En la última semana, la cotización del Real ha experimentado un leve cambio de 0.0013, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -3.84%. La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 18.71%, es mayor que la volatilidad anual del 15.62%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. La cotización del Real bajó frente al peso colombiano en las últimas 2 sesiones. Además, durante los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia mayormente a la baja, con varias fluctuaciones que indicaron estabilidad y algunos aumentos. A pesar de los intentos de recuperación, la tendencia general sugiere un periodo de debilidad en su valor. Las personas que necesiten adquirir o liquidar reales en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes: _ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio. _ Casas de cambio _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union. Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos: