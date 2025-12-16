Debido a la devaluación de la divisa local, varios individuos optan por proteger sus fondos con reales para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del precio de la divisa y de los cambios que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión.

Este martes, 16 de diciembre de 2025 , la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 704,11 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del Real ha experimentado un cambio positivo del 0.33%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -5.02% en su valor.

La volatilidad del real durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 8.54%, es menor que la volatilidad anual del 10.82%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Real bajó frente al peso colombiano en las últimas sesiones.

Además, durante los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia mayormente estable, con ligeros aumentos y descensos. A pesar de algunas fluctuaciones, la estabilidad predominó en el periodo analizado, lo que sugiere un comportamiento relativamente equilibrado en el mercado.

¿Dónde comprar reales en Colombia?

Las personas que necesiten comprar o vender reales en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:

_ Bancos: una de las alternativas más seguras y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a implementar comisiones adicionales por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender reales en Colombia

Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos: