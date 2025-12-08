Debido a la desvalorización de la divisa local, varios individuos optan por proteger sus fondos con reales para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del precio de la divisa y de los cambios que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión.

Este lunes, 8 de diciembre de 2025, la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 701,74 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del Real ha experimentado una disminución del -1.20%, mientras que en el último año, su variación ha sido de -3.97%. Esta tendencia a la baja refleja un contexto económico desafiante para la moneda.

La volatilidad del real durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 11.27%, es mayor que la volatilidad anual del 10.89%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. La cotización del Real bajó frente al peso colombiano en las últimas sesiones.

Además, durante los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia mayormente estable, con ligeras fluctuaciones hacia abajo y un par de aumentos. Esta dinámica sugiere un periodo de incertidumbre en el mercado, donde la estabilidad fue interrumpida por cambios moderados en su valor.

¿Dónde comprar reales en Colombia?

Las personas que necesiten comprar o vender reales en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:

_ Bancos: una de las alternativas más seguras y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a implementar comisiones adicionales por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender reales en Colombia

Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos: