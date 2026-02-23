Debido a la devaluación de la divisa local, varios individuos optan por proteger sus fondos con reales para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del costo de la divisa y de los cambios que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión. Este lunes, 23 de febrero de 2026, la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 713,2 pesos colombianos. En la última semana, la cotización del Real ha experimentado un cambio del 1.92%, mientras que en el último año su variación ha sido de -4.06%, lo que indica una ligera recuperación reciente tras un periodo de depreciación a largo plazo. La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 8.53%, es menor que la volatilidad anual del 15.15%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Real bajó frente al peso colombiano en las últimas sesiones. Además, durante los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia mayormente a la baja, con algunas fluctuaciones que indicaron aumentos temporales y periodos de estabilidad. Esta dinámica sugiere una volatilidad en el mercado, donde los movimientos negativos predominan, aunque hay momentos de recuperación que podrían reflejar ajustes en la economía. Las personas que quieran adquirir o liquidar reales en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes: _ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio. _ Casas de cambio _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union. Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos: