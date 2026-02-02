Por la devaluación del peso, muchas personas deciden resguardar sus ahorros con reales para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el valor de la moneda y las variaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este lunes, 2 de febrero de 2026 , la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 699,68 pesos colombianos.

El precio del día.

La volatilidad del real durante la última semana

La volatilidad económica del Real en la última semana fue del 40.45%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones en comparación con la volatilidad anual del 14.95%. La cotización del Real subió frente al peso colombiano.

Además, durante los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia a la baja, con varias fluctuaciones que reflejan una inestabilidad en su valor. A pesar de algunos momentos de aumento, la mayoría de los días se caracterizaron por descensos, lo que sugiere una presión negativa en el mercado. La estabilidad fue escasa, lo que podría indicar incertidumbre entre los inversores.

¿Dónde comprar reales en Colombia?

Las personas que necesiten comprar o vender reales en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:

_ Bancos: una de las alternativas más seguras y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a implementar comisiones adicionales por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender reales en Colombia

Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos: