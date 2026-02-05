Debido a la devaluación de la divisa local, varios individuos optan por proteger sus fondos con reales para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del precio de la divisa y de los cambios que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión. Este jueves, 5 de febrero de 2026, la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 692,39 pesos colombianos. En la última semana, la cotización del Real ha experimentado una disminución del -0.33%, mientras que en el último año, su variación ha sido de -4.47%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado. La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 12.17%, es menor que la volatilidad anual del 14.95%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Real bajó frente al peso colombiano en las últimas sesiones. Además, durante los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia mayormente a la baja, con fluctuaciones que reflejan cierta inestabilidad. A pesar de algunos aumentos, la tendencia general indica una presión negativa en su valor, lo que podría generar preocupaciones sobre su desempeño en el mercado. Las personas que necesiten comprar o vender reales en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes: _ Bancos: una de las alternativas más seguras y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a implementar comisiones adicionales por este servicio. _ Casas de cambio _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union. Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos: