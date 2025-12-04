Por la depreciación del peso colombiano, muchas personas escogen conservar sus fondos con reales para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el costo de la moneda y las alteraciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este jueves, 4 de diciembre de 2025, la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 708,22 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del Real ha experimentado un cambio positivo del 0.83%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -2.40% en su valor.

La volatilidad del real durante la última semana

La volatilidad económica del Real en la última semana fue del 11.05%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones en comparación con la volatilidad anual del 11.01%. La cotización del Real bajó frente al peso colombiano en las últimas 2 sesiones.

Además, durante los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia mayormente a la baja, con un par de aumentos y momentos de estabilidad que no lograron contrarrestar la caída general. Esta dinámica sugiere una presión negativa en el mercado, aunque los incrementos ocasionales podrían indicar intentos de recuperación.

¿Dónde vender o comprar reales en Colombia?

Las personas que deseen adquirir o liquidar reales en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender reales en Colombia

Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos: