Debido a la devaluación de la divisa local, varios individuos optan por proteger sus fondos con reales para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del precio de la divisa y de los cambios que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión. Este jueves, 26 de febrero de 2026, la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 720,98 pesos colombianos. En la última semana, la cotización del Real ha experimentado un cambio del 0.91%, mientras que en el último año su variación ha sido de -2.68%, reflejando una ligera recuperación reciente pero una tendencia a la baja en el periodo anual. La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 15.21%, es ligeramente menor que la volatilidad anual del 15.27%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Real bajó frente al peso colombiano en las últimas sesiones. Además, durante los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia mixta, con un aumento inicial seguido de una estabilización y varias fluctuaciones. A pesar de algunos incrementos, la moneda experimentó descensos que podrían indicar una volatilidad en el mercado. La combinación de estos movimientos sugiere un comportamiento incierto, lo que podría afectar la confianza de los inversores. Las personas que necesiten comprar o vender reales en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes: _ Bancos: una de las alternativas más seguras y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a implementar comisiones adicionales por este servicio. _ Casas de cambio _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union. Este jueves, 26 de febrero de 2026, las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deberán pagar 72,097.54 pesos colombianos, mientras que adquirir 200 reales costará 144,195.08 pesos y 500 reales tendrá un costo de 360,487.70 pesos.