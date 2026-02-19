Debido a la devaluación de la divisa local, varios individuos optan por proteger sus fondos con reales para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del costo de la divisa y de los cambios que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión. Este jueves, 19 de febrero de 2026, la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 700,87 pesos colombianos. En la última semana, la cotización del Real ha experimentado una disminución del -0.27%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -7.10%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado. La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 9.79%, es menor que la volatilidad anual del 15.18%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Además, durante los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia mayormente a la baja, con un ligero aumento en algunos momentos y una estabilidad ocasional. Esta fluctuación sugiere una volatilidad en el mercado, donde los cambios negativos predominan, aunque hay indicios de recuperación temporal. Las personas que necesiten adquirir o liquidar reales en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes: _ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio. _ Casas de cambio _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union. Este jueves, 19 de febrero de 2026, las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deberán pagar 70,086,570.18 pesos colombianos, mientras que adquirir 200 reales costará 140,173,140.36 pesos colombianos y 500 reales tendrá un costo de 350,432,850.90 pesos colombianos.