Por la desvalorización del peso colombiano, muchas personas eligen salvaguardar sus capital con reales para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el costo de la moneda y las modificaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este jueves, 15 de enero de 2026 , la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 681,82 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del Real ha experimentado una disminución del -1.42%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -9.09%.

El precio del día.

La volatilidad del real durante la última semana

La volatilidad económica del Real en la última semana fue del 6.02%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 10.73%. La cotización del Real subió frente al peso colombiano.

Además, durante los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia mayormente positiva, con un aumento inicial seguido de una estabilidad que se mantuvo por un breve periodo. Sin embargo, al final de este lapso, se observó una caída, lo que sugiere cierta volatilidad en el mercado.

¿Dónde comprar reales en Colombia?

Las personas que necesiten comprar o vender reales en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:

_ Bancos: una de las alternativas más seguras y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a implementar comisiones adicionales por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.

¿Cuánto cuesta comprar 100 reales en Colombia?

Este jueves, 15 de enero de 2026, las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deberán pagar 68,181.85 pesos colombianos, mientras que adquirir 200 reales costará 136,363.70 pesos y 500 reales tendrá un costo de 340,909.25 pesos.