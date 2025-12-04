Pasaje Gratis 2025: estos son los requisitos para cobrar el último pago y viajar sin costo en la Capital. (Fuente: Archivo).

En Colombia, el programa Pasaje Gratis 2025 se consolidó como un apoyo fundamental para miles de bogotanos al facilitar el acceso al sistema de transporte público a personas en condición de vulnerabilidad, como adultos mayores, personas con discapacidad y beneficiarios de programas sociales. Esta iniciativa no solo reduce el gasto diario en movilidad, sino que también promueve la inclusión social al permitir que más ciudadanos se desplacen para trabajar, estudiar o realizar trámites esenciales.

Durante este mes de diciembre, el subsidio realizará la última transferencia del año, con una inversión superior a 10.000 millones de pesos destinada a asegurar la recarga gratuita para cerca de 764.000 beneficiarios, entre ellos personas mayores de 62 años, ciudadanos con discapacidad y hogares clasificados en situación de pobreza extrema o moderada.

Quienes deseen inscribirse en el programa Pasaje Gratis 2025 antes de finalizar el año deben verificar que cumplen los requisitos y completar la activación del beneficio en las taquillas de TransMilenio o en los puntos automáticos del sistema, donde se realiza el registro para comenzar a recibir las recargas gratuitas.

Pasajes Gratis 2025: cómo acceder al subsidio de transporte en Bogotá

De acuerdo con el sitio web especializado Wintor ABC, los ciudadanos de Bogotá que quieran acceder al beneficio Pasajes Gratis 2025 durante diciembre deben verificar que figuran en la lista oficial de beneficiarios del programa, la cual incluye a:

Personas mayores de 62 años, quienes concentran la mayor parte de los cupos.

Personas con discapacidad.

Hogares registrados en el Sisbén en condición de pobreza extrema o moderada.

Una vez confirmado que cumplen los requisitos, los interesados deben contar con una tarjeta TuLlave personalizada, paso indispensable para identificar a cada beneficiario y permitir que el sistema cargue automáticamente los pasajes gratuitos que le corresponden según su perfil y nivel de vulnerabilidad. Esta personalización se puede realizar en los puntos autorizados del sistema de transporte de la ciudad.

¿Cómo activar el beneficio?

Una vez el ciudadano cuente con la tarjeta TuLlave personalizada y sus datos hayan sido actualizados en el sistema, podrá activar el beneficio de Pasajes Gratis 2025 a través de dos canales:

Taquillas de TransMilenio

Puntos automáticos del sistema.

En las taquilla, el proceso es simple: basta con presentar la tarjeta personalizada y solicitar la activación del subsidio. En los puntos automáticos, por su parte, el procedimiento se realiza directamente en la máquina:

Insertar la tarjeta. Ingresar a la opción “Transacciones virtuales”. Seleccionar “Solicitar Subsidio/Convenio”. Confirmar la cantidad de pasajes asignados. Finalizar la operación.

Todo el trámite toma apenas unos minutos y deja la tarjeta habilitada para empezar a viajar con el beneficio activo.

¿Ya es beneficiario? Así puede confirmarlo

Quienes no tengan certeza sobre si fueron incluidos en el programa Pasajes Gratis 2025 pueden verificar su estado de forma rápida a través de los canales oficiales de la Secretaría Distrital de Integración Social. La consulta se realiza en línea ingresando el número de documento y algunos datos básicos, con lo cual el sistema informa si la persona figura en el listado de beneficiarios y si cuenta con pasajes disponibles para activar.

Adicionalmente, la validación también se puede hacer por medio de las líneas de atención al ciudadano, las redes sociales institucionales o llamando al 601 380 8330 (opción 6).

Otra alternativa es acudir de manera presencial a cualquiera de las 16 subdirecciones locales, donde el personal brinda orientación detallada sobre el estado del beneficio, la personalización de la tarjeta TuLlave y los pasos para habilitar los pasajes gratuitos.