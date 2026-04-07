La Alcaldía de Bogotá confirmó la reapertura de un puente vehicular clave que llevaba años con retrasos y que ahora entrará en funcionamiento para mejorar la movilidad en la zona norte de la capital. Se trata del puente de la calle 153 con autopista Norte, una obra que conecta el oriente y el occidente de la ciudad y que será habilitada en julio de 2026, según lo anunciado durante una visita técnica encabezada por el alcalde Carlos Fernando Galán junto con el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU). El proyecto hace parte del paquete de obras financiadas por valorización y busca descongestionar uno de los corredores con mayor flujo vehicular en Bogotá. La administración distrital recibió la obra con apenas un 12 % de avance, lo que obligó a ajustar cronogramas y retomar contratos para acelerar su ejecución. Actualmente, la infraestructura supera el 80 % de avance. Ya se completó la fundida del tablero, se instalaron barandas y se avanzó en los accesos oriental y occidental del puente, mientras continúan trabajos previos a la pavimentación y adecuación del entorno. La Alcaldía de Bogotá confirmó que el puente será habilitado en julio de 2026. La apertura permitirá restablecer la conexión entre la avenida La Sirena y la autopista Norte, mejorando los tiempos de desplazamiento en un sector con alta demanda vehicular. Aunque la estructura principal entrará en funcionamiento en esa fecha, algunas obras complementarias de espacio público, especialmente en el bajo puente, continuarán ejecutándose sin afectar la circulación de vehículos. Desde la administración distrital indicaron que la prioridad es habilitar el paso cuanto antes para aliviar la congestión mientras se finalizan los detalles del proyecto. La obra está ubicada entre las localidades de Usaquén y Suba, en un punto estratégico del norte de la ciudad. El puente conecta directamente la avenida La Sirena con la autopista Norte, dos corredores fundamentales para la movilidad de miles de ciudadanos. Este cruce es considerado uno de los más críticos del sector, por lo que la entrada en operación del puente permitirá mejorar la circulación y reducir los cuellos de botella en horas pico. Además, la infraestructura se integra con la avenida La Sirena, que ya se encuentra en funcionamiento entre la autopista Norte y la avenida Boyacá. El puente vehicular tendrá una longitud total de 363 metros, incluyendo sus accesos, y un ancho de 20,45 metros. La altura de la estructura alcanza los 5,10 metros, permitiendo el tránsito de distintos tipos de vehículos. La sección vial contará con: También se incorporará una ciclorruta de aproximadamente 0,45 kilómetros y más de 5.000 metros cuadrados de espacio público, lo que permitirá una mejor conexión peatonal y ciclista en el sector. De acuerdo con la Alcaldía de Bogotá, la obra beneficiará a cerca de 848.000 personas que se movilizan por este sector de la ciudad. La habilitación del puente permitirá reducir tiempos de desplazamiento y facilitar el acceso entre el oriente y el occidente del norte de la capital. Además, el proyecto mejorará la conexión con la avenida La Sirena, que ya funciona como una vía alterna para descongestionar la autopista Norte y otras avenidas principales.