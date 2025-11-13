El Servicio Geológico Colombiano (SGC) ha alertado este jueves, 13 de noviembre de 2025 cuáles son los últimos sismos registrados en Colombia, qué magnitud han tenido en la escala de Richter, su profundidad y longitud.

La información preliminar determinó que el epicentro de este fenómeno climático se reportó a Los Santos, departamento de Santander, con una magnitud de 3.7, una profundidad de 148 kilómetros, latitud de 6.8463874° y una longitud de -73.11809°.

Último sismo de Colombia: los municipios cercanos al temblor

Los municipios colombianos cercanos al sismo registrado son Los Santos (Santander) a 10 km, Jordán (Santander) a 13 km y Piedecuesta (Santander) a 18 km.

¿Cuál fue el temblor más fuerte de Colombia?

El temblor ocurrido el 31 de enero de 1906 en el océano Pacífico cerca de las costas de Esmeraldas (Ecuador) y Tumaco (Colombia), con una magnitud de momento calculada en 8.8 (Mw), representa el evento más significativo comprobado instrumentalmente que impactó el país, según los datos compartidos por el ente gubernamental Sismicidad Histórica de Colombia.

Recomendaciones para la población afectada por el sismo

En caso de sismos, se recomienda a la población colombiana mantener la calma y buscar refugio en un lugar seguro, como debajo de una mesa o en un rincón alejado de ventanas. Es fundamental proteger la cabeza y el cuello con los brazos y evitar el uso de ascensores.

Después del temblor, se sugiere revisar el estado de las estructuras y estar atentos a posibles réplicas. Es importante tener a mano un kit de emergencia y seguir las indicaciones de las autoridades locales para garantizar la seguridad de todos.