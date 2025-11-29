En el transcurso de este viernes, 28 de noviembre de 2025, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) notificó sobre un nuevo sismo en el país. En esta oportunidad, el movimiento telúrico se registró en el departamento de Santander a las 23:32 horas y ha tenido una magnitud de 3.9 en la escala de Richter.

El punto central de este fenómeno natural se reportó a Los Santos, con una profundidad de 138 kilómetros, latitud de 6.8178163° y una longitud de -73.155594°, según la información preliminar publicada por las autoridades competentes.

Fuente: narrativas-co

¿Cuál fue el temblor más fuerte de Colombia?

El terremoto más devastador ocurrido en Colombia tuvo lugar el 31 de enero de 1906 en el océano Pacífico, próximo a las playas de Esmeraldas y Tumaco, con una magnitud estimada de 8.8 (Mw), de acuerdo con el reporte del organismo estatal Sismicidad Histórica de Colombia.

Recomendaciones para la población afectada por el sismo

En caso de un sismo, es fundamental mantener la calma y buscar un lugar seguro. Aléjate de ventanas, objetos que puedan caer y dirígete a un espacio abierto si es posible. Si te encuentras en un edificio, busca refugio bajo una mesa o escritorio y cúbrete la cabeza y el cuello con tus brazos.

Después del temblor, verifica si hay heridos y ayuda a quienes lo necesiten. Mantente informado a través de las autoridades y evita el uso innecesario de teléfonos para permitir que las líneas de emergencia estén disponibles. Recuerda que la prevención y la preparación son clave para enfrentar estos eventos naturales.