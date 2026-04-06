En el año 2026, las regulaciones se mantienen de acuerdo con la Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito) y sus modificaciones. Los conductores que se encuentran en el rango de edad de 60 a 80 años deben llevar a cabo la renovación de su licencia cada cinco años, mientras que aquellos que superan los 80 años deben realizar este proceso cada tres años, presentando certificados médicos que evalúan sus capacidades visuales, auditivas y cognitivas. La renovación de la licencia de conducción en Colombia presenta condiciones específicas para los conductores mayores de 60 años. A partir de esta edad, el proceso incluye exámenes médicos más exhaustivos y períodos de vigencia más breves, tal como lo establece el Ministerio de Transporte. Estos requisitos tienen como objetivo asegurar que los conductores de mayor edad mantengan las condiciones físicas y mentales necesarias para conducir de manera segura. No es necesario si: Para renovar la licencia de conducción, siendo mayor de 60 años, se requiere lo siguiente: Es imperativo que todos los documentos sean presentados en original. Cabe destacar que el certificado médico tiene una validez de 30 días a partir de su fecha de expedición. Proceso: Organismos de Tránsito autorizados: Horarios: Generalmente lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. (verificar con cada entidad) Algunos organismos de tránsito permiten agendar cita y pre-registro a través de sus portales web: Es imperativo que el examen médico y la entrega final se realicen de manera presencial. Formas de pago: Efectivo, tarjeta débito/crédito, PSE (pago en línea) según el organismo de tránsito. Costos 2026: