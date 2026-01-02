Este viernes, 2 de enero de 2026, Afinia, la empresa encargada del suministro de energía, anunció que realizará cortes de luz para realizar reparaciones necesarias para optimizar el servicio.
Dichos trabajaos de mantenimiento causarán algunas interrupciones del abastecimiento de electricidad en algunos municipios colombianos. Por ese motivo, es necesario saber dónde realizarán los cortes para estar prevenidos.
Estos son todos los cortes de luz programados para este viernes 2 de enero
Barrancabermeja
- Los cortes de suministros se realizarán en Algunos sectores del Corregimiento Ciénaga del Opón durante las 08:00 - 08:30 horas por obras de mantenimiento preventivo de redes.
Simacota
- La interrupción del suministro se realizará en Ciénaga Del Opón, Veredas Pulpapel, El Diviso, Cuatro Bocas, Puerto Argilio, La Esperanza, La Plazuela, Vizcaina Alta, Agua Blanca Baja, Moya Jovina, Marquetalia, El Puente, Las Palmas, Caño Indio, Danto Alto, San Pedro, Sambranito, El Guayabal, Caño Viejo, La Rochela, Atarrayas, Cruz Roja, Vizcaína Baja y algunos sectores de San Isidro y El Guamo durante las 08:00 - 08:30 horas por mantenimiento preventivo de redes.
San Jose De Miranda
- Los cortes serán en Veredas Carbonera, así como sectores de Popaga, Cucurucho y Cutaligua durante las 08:00 - 08:30 horas por mantenimiento preventivo de redes.
Enciso
- Interrupciones del servicio en Algunos sectores de la vereda Juncal durante las 08:00 - 08:30 horas por mantenimiento preventivo de redes.
Puerto Parra
- Cortes en Veredas La Militosa y La Sierra durante las 08:00 - 08:30 horas por mantenimiento preventivo de redes.
Landázuri
- Cortes en Algunos sectores de la vereda Chontorales durante las 08:00 - 08:30 horas por mantenimiento preventivo de redes.
San Benito
- Interrupciones en Algunos sectores de la vereda Hatos durante las 08:30 - 12:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.
Barrancabermeja
- Cortes de energía en Vereda Ciénega Brava finca El Vergel durante las 09:00 - 15:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.
Simacota
- Cortes del suministro en Veredas Caño Limón; y sectores de El Diviso, Danto Bajo, Agua Blanca Alta, La Plazuela, Santa Ana, Cruz Roja y Vizcaína Alta durante las 08:00 - 16:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.
Simacota
- Interrupciones en Ciénaga Del Opón, Veredas Pulpapel, El Diviso, Cuatro Bocas, Puerto Argilio, La Esperanza, La Plazuela, Vizcaina Alta, Agua Blanca Baja, Moya Jovina, Marquetalia, El Puente, Las Palmas, Caño Indio, Danto Alto, San Pedro, Sambranito, El Guayabal, Caño Viejo, La Rochela, Atarrayas, Cruz Roja, Vizcaína Baja y algunos sectores de San Isidro y El Guamo durante las 15:30 - 16:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.
El Carmen De Chucurí
- Cortes en Algunos sectores de la vereda El 27 durante las 08:00 - 16:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.
Landázuri
- Cortes en Algunos sectores de la vereda Chontorales durante las 15:30 - 16:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.
Barrancabermeja
- Interrupciones en Algunos sectores del Corregimiento Ciénaga del Opón durante las 15:30 - 16:00 horas por Mantenimiento preventivo de redes.
Puerto Parra
- Interrupciones de electricidad en Veredas La Militosa y La Sierra durante las 15:30 - 16:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.
Simacota
- Cortes por Veredas Caño Limón y sectores de El Diviso, Agua Blanca Alta, La Plazuela, Danto Bajo, Santa Ana y Vizcaína Alta durante las 08:00 - 16:05 horas por mantenimiento preventivo de redes.
Simití
- Cortes en Algunos sectores de la vereda Barbu durante las 08:00 - 16:10 horas por mantenimiento preventivo de redes.
San Jose De Miranda
- Interrupciones en Veredas Carbonera, así como sectores de Popaga, Cucurucho y Cutaligua durante las 16:30 - 17:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.
Güepsa
- Cortes en Algunos sectores de la vereda La Teja durante las 13:00 - 17:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.
Zapatoca
- Cortes en Algunos sectores de la vereda Carrizal durante las 08:00 - 17:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.
Oiba
- Cortes en Algunos sectores de la vereda El Volador durante las 08:30 - 17:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.
