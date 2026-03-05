El Gobierno de Colombia ya tiene definido el calendario oficial de días festivos y uno de los descansos más esperados del año llegará en abril con la celebración de Semana Santa. Estas fechas no solo tienen un profundo significado religioso para millones de personas, sino que también representan una oportunidad para viajar, reunirse en familia o simplemente hacer una pausa en la rutina. Con el paso de los meses, muchos ciudadanos comienzan a revisar el calendario para saber cuándo llegará el próximo descanso prolongado. En ese contexto, abril traerá un fin de semana XXL, ya que dos jornadas consecutivas serán feriadas en todo el país. De acuerdo con el calendario oficial de festivos en Colombia, el jueves 16 de abril y el viernes 17 de abril serán días festivos por la conmemoración de Semana Santa. Estas fechas corresponden al Jueves Santo y Viernes Santo, dos de las jornadas centrales dentro de la tradición cristiana. Durante esos días se realizan celebraciones religiosas, procesiones y encuentros familiares en distintas regiones del país. Al caer consecutivamente, estos feriados permitirán que muchos trabajadores y estudiantes disfruten de cuatro días seguidos de descanso, sumando el sábado y el domingo del mismo fin de semana. La Semana Santa es una de las celebraciones religiosas más importantes del calendario cristiano. Durante esta semana se recuerdan los últimos días de la vida de Jesucristo, incluyendo la Última Cena, la crucifixión y la resurrección. En Colombia, tanto Jueves Santo como Viernes Santo son considerados festivos nacionales, por lo que gran parte de las oficinas públicas, bancos y algunas empresas privadas suspenden sus actividades durante estas jornadas. Además del aspecto religioso, estas fechas también suelen impulsar el turismo interno, ya que muchas personas aprovechan el descanso para viajar a destinos tradicionales o visitar a sus familiares. Según el calendario oficial, estas son las jornadas festivas de Semana Santa en el país: Al coincidir en jueves y viernes, ambos feriados forman uno de los fines de semana largos más extensos del primer semestre del año en Colombia.