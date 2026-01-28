En esta noticia Todos los cortes de luz programados para este miércoles 28 de enero

Este miércoles, 28 de enero de 2026, Afinia, la empresa encargada del suministro de energía, anunció que realizará cortes de luz para realizar reparaciones necesarias para optimizar el servicio.

Dichos trabajaos de mantenimiento causarán algunas interrupciones del abastecimiento de electricidad en algunos municipios colombianos. Por ese motivo, es necesario saber dónde realizarán los cortes para estar prevenidos.

Todos los cortes de luz programados para este miércoles 28 de enero

Bolivar

Los cortes de suministros se realizarán en Algunos sectores de la vereda Joroba durante las 07:30 - 08:00 horas por obras de mantenimiento preventivo de redes.

Cimitarra

La interrupción del suministro se realizará en Casco Urbano, Barrios Santo Domingo, La Pradera, Bello Horizonte, Altos Del Beltran, Nueva Cimitarra, Altos De La Paz, Portal De Alejandría, Veredas Patio Bonito, Centro, Toroba Baja y San Lorenzo durante las 07:30 - 08:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Los cortes de luz programados para este miércoles en Colombia (foto: Pexels).

Landázuri

Los cortes serán en Veredas Cerro de Armas, Quebraditas, Morronegro, Guamos y algunos sectores de Vizcaínos, Pedregales, La Victoria y Kilómetro 21 durante las 07:30 - 08:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Bucaramanga

Interrupciones del servicio en Barrio Gaitán sectores de las calles 15 y 16 con carrera 11 durante las 07:30 - 09:30 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

Floridablanca

Cortes en Anillo Vial Frente Ciudadela Comfenalco durante las 07:30 - 09:30 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

San Pablo

Cortes en Barrio La Concepción saectores de las carreras 6,6A y 7 con calles 20 y 21 durante las 07:15 - 10:00 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

Bucaramanga

Interrupciones en Barrio Mutualidad sectores de la carrera 23 con calle 12 durante las 09:40 - 11:40 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

Floridablanca

Cortes de energía en Barrio Centro sectores de la calle 11 con carrera 8 durante las 09:45 - 11:45 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

Barbosa

Cortes del suministro en Barrio Remansos del Rio durante las 08:00 - 12:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Barrancabermeja

Interrupciones en Alguno sectores de la vereda Las Parrillas durante las 08:00 - 12:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.

San Pablo

Cortes en Barrio San José sectores de la carrera 8 con calle 18 durante las 10:00 - 13:00 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

Barbosa

Cortes en Algunos sectores de las veredas Pozo Negro y Buenavista durante las 08:00 - 14:00 horas por remodelación de redes.

San Pablo

Interrupciones en Barrio El Bosque sectores de la carrera 20 con calle 13 durante las 13:15 - 15:00 horas por Remodelación de redes de Baja tensión.

Los cortes de luz programados para este miércoles en Colombia (foto: Pexels).

Bucaramanga

Interrupciones de electricidad en Alumbrado Público Intercambiador Quebrada Seca durante las 13:10 - 15:10 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

Floridablanca

Cortes por Barrio Centro sectores de la calle 7 con carrera 7 durante las 13:15 - 15:15 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

San Pablo

Cortes en Vereda El Rosario, Carmen de Cucu, Caño Barbu y algunos sectores de Simiti durante las 07:30 - 16:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.

San Vicente De Chucurí

Interrupciones en Barrios La Granja, Los Samanes, San Bernardo, La Pola, Angosturas, Villas del 2000 y Planta de Tratamiento de Agua durante las 08:00 - 16:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Piedecuesta

Cortes en Algunos sectores de la vereda Guatiguara durante las 07:00 - 16:00 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

La Belleza

Cortes en Algunos sectores de las veredas Montebello, Los Valles y La Tipa durante las 08:00 - 16:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Lebríja