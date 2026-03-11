El Gobierno de Colombia confirmó el calendario de feriados nacionales para el año y uno de los más esperados llegará en abril con la celebración de Semana Santa. Estas jornadas forman parte de las tradiciones religiosas más importantes del país y, además, representan una oportunidad para que millones de personas puedan descansar o viajar dentro del territorio nacional. Con la llegada de esta fecha del calendario, muchos ciudadanos comienzan a organizar actividades familiares, viajes cortos o simplemente momentos de descanso, ya que varios de los días festivos se unen con el fin de semana y generan un fin de semana largo. De acuerdo con el calendario oficial de festivos del país, el jueves 17 de abril será feriado por la conmemoración del Jueves Santo, una de las fechas centrales dentro de la celebración de Semana Santa. Durante esta jornada, miles de fieles participan en misas, procesiones y actividades religiosas que recuerdan la Última Cena de Jesucristo con sus discípulos. En muchas ciudades también se organizan recorridos tradicionales por templos y celebraciones litúrgicas. Al tratarse de un feriado nacional reconocido por la ley colombiana, gran parte de las oficinas públicas, instituciones educativas y algunas empresas suspenden sus actividades habituales. La conmemoración de Semana Santa continúa con el viernes 18 de abril, día en el que se celebra el Viernes Santo, otra de las fechas más significativas del calendario cristiano. En esta jornada se recuerda la crucifixión y muerte de Jesucristo, por lo que muchas comunidades realizan actos religiosos, representaciones del Vía Crucis y ceremonias litúrgicas en distintas regiones del país. La combinación del jueves 17 y el viernes 18 de abril, sumados al sábado y domingo, genera un fin de semana largo de cuatro días, uno de los más extensos del año para trabajadores y estudiantes. Durante estos días festivos es habitual que se produzcan cambios en el funcionamiento de algunos servicios y actividades: Semana Santa es una de las celebraciones con mayor participación en Colombia, ya que combina tradición religiosa, turismo interno y descanso, lo que explica el gran movimiento que se registra en rutas, terminales y aeropuertos durante esos días.