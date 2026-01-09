En esta noticia Los cortes de luz que habrá este viernes 9 de enero

Durante este viernes, 9 de enero de 2026, Afinia, la compañía responsable del suministro eléctrico, comunicó que llevará a cabo apagones para efectuar reparaciones indispensables para mejorar el servicio.

Estas labores de mantenimiento provocarán ciertas interrupciones en el suministro de energía en varios municipios de Colombia. Por esa razón, es fundamental conocer dónde se llevarán a cabo los cortes para estar preparados.

Palmar

Los cortes de suministros se realizarán en Algunos sectores de la vereda Cinco Mil durante las 07:00 - 07:30 horas por obras de mantenimiento preventivo de redes.

Socorro

La interrupción del suministro se realizará en Veredas San Lorenzo y algunos sectores de Caraota durante las 07:00 - 07:30 horas por mantenimiento preventivo de redes.

San Joaquín

Los cortes serán en Algunos sectores de la vereda Santa Barbara durante las 07:00 - 07:30 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Bucaramanga

Interrupciones del servicio en Avenida Los Bucaros Plaza Mayor durante las 07:30 - 09:30 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

Bucaramanga

Cortes en Carrera 34 32 31 - Antena Colombia Telecomunicaciones durante las 07:30 - 09:30 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

Landázuri

Cortes en Urbanización Las Palmas durante las 07:00 - 10:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Landázuri

Interrupciones en Colegio José María durante las 07:15 - 10:15 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

Cimitarra

Cortes de energía en Algunos sectores de la urbanización Nueva Cimitarra durante las 07:15 - 10:20 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

Bucaramanga

Cortes del suministro en Barrios Brisas del Mutis y Villas de San Patricio durante las 05:00 - 10:30 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Bucaramanga

Interrupciones en Carrera 30 33 93 Mejoras Publicas - Edificio durante las 09:40 - 11:40 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

Bucaramanga

Cortes en Avenida Los Bucaros Plaza Mayor durante las 09:40 - 11:40 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

Barrancabermeja

Cortes en Urbanizaciones Villarelys III y Villa Esperanza durante las 08:00 - 12:25 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

Landázuri

Interrupciones en Casco urbano sectores de la calle 6 con carreras 5 y 6 durante las 10:15 - 12:30 horas por Remodelación de redes de Baja tensión.

Piedecuesta

Interrupciones de electricidad en Vereda Guatiguara sector Villa Josefina durante las 09:00 - 13:00 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

Bucaramanga

Cortes por Urbanización Mirador Norte Sector 4 durante las 09:00 - 13:00 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

Girón

Cortes en Asentamiento La Unión durante las 09:00 - 13:00 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

Barrancabermeja

Interrupciones en Barrio Bellavista sectores de las carreras 49 y 50 con calle 27 durante las 08:00 - 14:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Bucaramanga

Cortes en Urbanización Samanes IV durante las 13:10 - 15:10 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

Bucaramanga

Cortes en Barrio Cabecera del Llano sectores de carrera 34 con calle 52 durante las 13:10 - 15:10 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

Landázuri

Cortes en Urbanización Las Palmas durante las 12:45 - 15:30 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

