En esta noticia Todos los cortes de luz programados para este miércoles 14 de enero

Durante este miércoles, 14 de enero de 2026, Afinia, la compañía responsable del suministro eléctrico, comunicó que llevará a cabo apagones para efectuar reparaciones indispensables para mejorar el servicio.

Estas labores de mantenimiento provocarán ciertas interrupciones en el suministro de energía en varios municipios de Colombia. Por esa razón, es fundamental conocer dónde se llevarán a cabo los cortes para estar preparados.

San Joaquín

Los cortes de suministros se realizarán en Algunos sectores de la vereda Santa Barbara durante las 07:00 - 07:30 horas por obras de mantenimiento preventivo de redes.

El Peñon_Santander

La interrupción del suministro se realizará en Corregimientos San Francisco, Otoval, Girón, Veredas Alto Ceiba, San Antonio, Otoval, La Reforma y algunos sectores de El Venado y Bajo Ceiba durante las 07:00 - 07:30 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Los cortes de luz programados para este miércoles en Colombia (foto: Pexels).

Bolivar

Los cortes serán en Centros Poblados El Godo, Santa Rosa y Veredas Santa Rosa, Agua Blanca, Altamira, Alto Del Tigre, La Puerta de Los Cerros y algunos sectores de El Cruce durante las 07:00 - 07:30 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Sucre

Interrupciones del servicio en Algunos sectores de la vereda Buena Esperanza durante las 07:00 - 07:30 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Rionegro

Cortes en Cliente Campollo SA durante las 07:00 - 07:30 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Lebrija

Cortes en Algunos sectores de las veredas El Santero, El Salado y El Oso durante las 07:30 - 08:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.

San Vicente De Chucurí

Interrupciones en Casco Urbano; Y las veredas La Esperanza, Santa Inés, Chanchón, Cantarranas, El Centro, Los Medios, así como sectores de Barro Amarillo, Mérida y Palestina durante las 08:00 - 08:30 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Landázuri

Cortes de energía en Algunos sectores de la vereda Chontorales durante las 08:00 - 08:30 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Betulia

Cortes del suministro en Veredas San Mateo y Sogamoso durante las 08:00 - 08:30 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Puerto Parra

Interrupciones en Veredas India Alta, Agua Linda, La India, Aguas Negras, así como sectores Campo Capote, Olinda, Centro y La Militosa durante las 08:00 - 08:30 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Zapatoca

Cortes en Veredas Belmonte, La Plazuela y sectores de Mata De Guadua durante las 08:00 - 08:30 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Vélez

Cortes en Veredas Tebaida, Palo Blanco, Llanadas, así como sectores de Monte Oscuro, Los Laureles, Tubavita y El Amarillo durante las 08:00 - 08:30 horas por remodelación de redes.

Bolivar

Interrupciones en Veredas El Palmar, Ture y Mochiliro durante las 08:00 - 08:30 horas por Remodelación de redes.

Chipata

Interrupciones de electricidad en Algunos sectores de la vereda Tubavita durante las 08:00 - 08:30 horas por remodelación de redes.

Girón

Cortes por Algunos sectores de la Ciudadela Nuevo Giron entre la diagonal 23 y 24 durante las 07:30 - 09:30 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

Floridablanca

Cortes en Centro poblado Trinitarios - Ruitoque durante las 08:00 - 10:00 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

Curití

Interrupciones en Algunos sectores de las veredas Tapias y Palo Cortado durante las 09:00 - 11:00 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

Girón

Cortes en Algunos sectores de la Ciudadela Nuevo Giron entre la diagonal 23 y 24 durante las 09:40 - 11:40 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

Enciso

Cortes en Algunos sectores de las veredas Cochaga, Villeta y Robles durante las 09:00 - 12:00 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

Barbosa