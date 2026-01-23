En esta noticia Los cortes de luz que se realizarán este viernes 23 de enero

Este viernes, 23 de enero de 2026, Afinia, la empresa encargada del suministro de energía, anunció que realizará cortes de luz para realizar reparaciones necesarias para optimizar el servicio.

Dichos trabajaos de mantenimiento causarán algunas interrupciones del abastecimiento de electricidad en algunos municipios colombianos. Por ese motivo, es necesario saber dónde realizarán los cortes para estar prevenidos.

Encino

Los cortes de suministros se realizarán en Algunos sectores de la vereda Micos durante las 07:00 - 07:30 horas por obras de mantenimiento preventivo de redes.

Coromoro

La interrupción del suministro se realizará en Veredas Arrayana, La Hoya, Batan, Naranjal, Salina, Ture, Santa Clara, Llano, Percachal, Anacal Alto y algunos sectores de Anacal Bajo durante las 07:00 - 07:30 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Los cortes de luz programados para este viernes en Colombia (foto: Pexels).

Bolivar

Los cortes serán en Corregimiento Las Flores, veredas La Trocha, Flores, La Balsa, Santa Cecilia, Montecristo, Cartagena, Gallegos y sectores de San Roque durante las 07:00 - 07:30 horas por remodelación de redes.

Charalá

Interrupciones del servicio en Algunos sectores de la vereda Las Flores durante las 07:00 - 07:30 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Simacota

Cortes en Serranía De Los Cobardes O Yariguis durante las 07:00 - 07:30 horas por remodelación de redes.

Landázuri

Cortes en Casco Urbano, Veredas Iberia, Bajo Jordán, San Pedro Centro, El Carmen, San Pedro Opón, Plan De Armas, Popayán, Porvenir, Dorada, Borrascoso, Miralindo, Yolandas, Pitalito, La Guayabita, Valparaiso, El Tagual, Buenos Aires y algunos sectores de Rio Blanco, Estanquito y Aguachica durante las 07:00 - 07:30 horas por remodelación de redes.

La Paz_Santander

Interrupciones en Veredas Colón, La Compañía, Mirabuenos, El Recreo, Macanal y Linternita durante las 07:00 - 07:30 horas por remodelación de redes.

Santa Helena Del Opón

Cortes de energía en Corregimientos Plan De Álvarez, La Aragua, Veredas Filipinas, Plan De Álvarez, La Campana, San Isidro, El Hoyo, Bocas Del Plan, La Belleza, Vainales, Palo De Cuches, La Fortuna y algunos sectores de El Danto durante las 07:00 - 07:30 horas por remodelación de redes.

Vélez

Cortes del suministro en Veredas San Pedro, El Tagual, Mantellina Alta, San Ignacio, Vista Hermosa, La Tablona, La Esperanza, La Soledad, Altamira, Campo Hermoso, Limoncito, San Benito, Rionegro Cascajero, Cuba, Las Palmas, El Recreo, Mantellina Baja, El Gualilo, Santa Rosa; y algunos sectores de Zarandas, Helida y Las Palmas durante las 07:00 - 07:30 horas por remodelación de redes.

Lebrija

Interrupciones en Veredas La Cutiga, Montevideo, Filo de Cruces, Conchal, Centenario, Vanegas, Sardinas, Llanadas, El Santero, El Salado, San Cayetano, San Joaquín, La Victoria, El Oso, Aguirre, Buenavista, Filo De Cruces y Zaragoza durante las 07:00 - 08:00 horas por mantenimiento de Subestaciones.

Onzaga

Cortes en Algunos sectores de las veredas Mompa y Caguanoque durante las 07:30 - 08:00 horas por remodelación de redes.

Bucaramanga

Cortes en Barrios Villa Rosa, San Cristobal, Villa Maria, Esperanza III, El Plan, Nuevo Horizonte de la Mano de Dios, La Juventud, Esperanza II, Transición, Mirador Norte, La Independencia, Comuneros, Lizcano II, Regadero Norte, Esperanza I, Villa Helena, Los Ángeles, Zona Escarpa y Vereda Pedregal durante las 07:00 - 08:00 horas por mantenimiento de Subestaciones.

Rionegro

Interrupciones en Veredas Tambo Quemado, Honda, Cruces, Tambor, Miralindo, Golconda y Centenario Mensuly durante las 07:00 - 08:00 horas por Mantenimiento de Subestaciones.

Girón

Interrupciones de electricidad en Algunos sectores del barrio El Poblado durante las 07:30 - 09:30 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

Bucaramanga

Cortes por Algunos sectores de las veredas, El Pedregal, Retiro Grande Parte Baja, Angelinos durante las 07:30 - 09:30 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

Barrancabermeja

Cortes en Algunos sectores de las veredas, Campo Gala, San Silvestre durante las 07:15 - 10:00 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

San Alberto

Interrupciones en Barrios Arevalo, Villa Fanny, Villa Robiel, Oasis, La Marina y algunos sectores del Centro durante las 10:00 - 11:30 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Bucaramanga

Cortes en Algunos sectores del barrio Lo Pinos durante las 09:40 - 11:40 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

Girón

Cortes en Algunos sectores de los barrios, Alicante, El Poblado, La Arboleda durante las 09:40 - 11:40 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

