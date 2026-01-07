En esta noticia Estos son todos los cortes de luz programados para este miércoles 7 de enero

Durante este miércoles, 7 de enero de 2026, Afinia, la compañía responsable del suministro eléctrico, comunicó que llevará a cabo apagones para efectuar reparaciones indispensables para mejorar el servicio.

Estas labores de mantenimiento provocarán ciertas interrupciones en el suministro de energía en varios municipios de Colombia. Por esa razón, es fundamental conocer dónde se llevarán a cabo los cortes para estar preparados.

Estos son todos los cortes de luz programados para este miércoles 7 de enero

Bucaramanga

Los cortes de suministros se realizarán en Barrios La Cemento, La Calera y algunos sectores de la vereda Angelinos durante las 05:00 - 05:30 horas por obras de mantenimiento preventivo de redes.

Barrancabermeja

La interrupción del suministro se realizará en Corregimientos Meseta De San Rafael y La Fortuna, Veredas La Fortuna, Capote, Ciénaga Brava, San Luis, La Unión, Sogamoso, El Zarzal, Tapazón, Sabalo, así como sectores de Meseta De San Rafael, Llanito Alto, La Raíz y La Arenosa durante las 08:00 - 08:30 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Los cortes de luz programados para este miércoles en Colombia (foto: Pexels).

San Vicente De Chucurí

Los cortes serán en Corregimiento Las Acacias y sectores de la vereda Vizcaína durante las 08:00 - 08:30 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Betulia

Interrupciones del servicio en Veredas San Mateo y Sogamoso durante las 08:00 - 08:30 horas por mantenimiento preventivo de redes.

San Vicente De Chucurí

Cortes en Casco Urbano; Y las veredas La Esperanza, Santa Inés, Chanchón, Cantarranas, El Centro, Los Medios, así como sectores de Barro Amarillo, Mérida y Palestina durante las 08:00 - 08:30 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Zapatoca

Cortes en Veredas Belmonte, La Plazuela y sectores de Mata De Guadua durante las 08:00 - 08:30 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Socorro

Interrupciones en Algunos sectores de las veredas Chanchón, Tamacara y San Lorenzo durante las 08:30 - 09:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Simacota

Cortes de energía en Algunos sectores de la vereda El Morro durante las 08:30 - 09:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.

El IRS investiga una por una a todas las personas que hayan retirado más de este monto de sus cuentas bancarias

Cimitarra

Cortes del suministro en Veredas Toroba Baja, San Juancito, Caño Tilia, Guineal, La Torre, La Chisposa y Brasil durante las 08:30 - 09:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Bolivar

Interrupciones en Veredas Auyamera, Locación, Guinea, Zarca, Agua Linda y Puerto Arena durante las 08:30 - 09:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Landázuri

Cortes en Algunos sectores de la vereda La India durante las 08:30 - 09:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Bucaramanga

Cortes en Barrio Alfonso Lopez sectores de las carreras 7 y 8 con calle 45 durante las 07:30 - 09:30 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

Floridablanca

Interrupciones en Conjunto Residencial Lagos V Etapa durante las 07:30 - 09:30 horas por Remodelación de redes de Baja tensión.

Los cortes de luz programados para este miércoles en Colombia (foto: Pexels).

Bucaramanga

Interrupciones de electricidad en Barrio Claveriano durante las 05:00 - 10:30 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Bucaramanga

Cortes por Barrios La Cemento, La Calera y algunos sectores de la vereda Angelinos durante las 10:00 - 10:30 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Floridablanca

Cortes en Conjunto Residencial Lagos V Etapa durante las 09:40 - 11:40 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

Es oficial: el IRS investigará y visitará casa por casa a todos los pensionados que omitan un trámite esencial en estos 9 estados

Bucaramanga

Interrupciones en Calle 51 18 110 La Concordia durante las 09:40 - 11:40 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

Floridablanca

Cortes en Urbanización Miradores de La Sierra durante las 09:00 - 13:00 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

Bucaramanga

Cortes en Barrio Puerto Rico durante las 09:00 - 13:00 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

Piedecuesta

Cortes en Urbanziación Altos de Villa Josefina durante las 09:00 - 13:00 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

Oficial | El IRS bloqueará los sueldos de todas las personas que no finalizaron este trámite a tiempo