Durante este martes, 27 de enero de 2026, Afinia, la compañía responsable del suministro eléctrico, comunicó que llevará a cabo apagones para efectuar reparaciones indispensables para mejorar el servicio.

Estas labores de mantenimiento provocarán ciertas interrupciones en el suministro de energía en varios municipios de Colombia. Por esa razón, es fundamental conocer dónde se llevarán a cabo los cortes para estar preparados.

Puente Nacional

Los cortes de suministros se realizarán en Veredas Popoa Norte y algunos sectores de Popoa Sur durante las 07:30 - 08:00 horas por obras de mantenimiento preventivo de redes.

Cimitarra

La interrupción del suministro se realizará en Casco Urbano, Barrios Santo Domingo, La Pradera, Bello Horizonte, Altos Del Beltran, Nueva Cimitarra, Altos De La Paz, Portal De Alejandría, Veredas Patio Bonito, Centro, Toroba Baja y San Lorenzo durante las 07:30 - 08:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Los cortes de luz programados para este martes en Colombia (foto: Pexels).

Bolivar

Los cortes serán en Algunos sectores de la vereda Joroba durante las 07:30 - 08:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Landázuri

Interrupciones del servicio en Veredas Cerro de Armas, Quebraditas, Morronegro, Guamos y algunos sectores de Vizcaínos, Pedregales, La Victoria y Kilómetro 21 durante las 07:30 - 08:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Guavatá

Cortes en Casco urbano, Veredas San José de Iroba, Tres Esquinas, Escobal, San Rafael, San Vicente, Pavachoque, Popoa, Estancia De Gónzalez, Mercadillo, Matarredonda, El Injerto, Botuva II, Tres Esquinas Los Patios, San Roque De Picacho, Puentes y Naranjos, Botuva I, El Casiquito, Puerto López y algunos sectores de Helechal y Mesa durante las 07:30 - 08:00 horas por remodelación de redes.

Vélez

Cortes en Algunos sectores de las veredas Laguneta Bajo y Aco De Pena Blanca durante las 07:30 - 08:00 horas por remodelación de redes.

Bolivar

Interrupciones en Algunos sectores de la vereda Joroba durante las 08:00 - 08:30 horas por remodelación de redes.

Puente Nacional

Cortes de energía en Veredas Alto Semisa, así como sectores de Bajo Semisa, Iroba y Semisa durante las 08:00 - 08:30 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Cimitarra

Cortes del suministro en Veredas Cobaplata, Toroba Baja, Toroba Alta, así como sectores de San Lorenzo, Santa Rosa, Brasil, Plaza Nueva y Centro durante las 08:00 - 08:30 horas por remodelación de redes.

Landázuri

Interrupciones en Algunos sectores de las veredas La India y Kilómetro 21 durante las 08:00 - 08:30 horas por remodelación de redes.

Bucaramanga

Cortes en Autopista a Girón km 4 lote antigua discoteca El Molino durante las 07:30 - 09:30 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

Girón

Cortes en Alumbrado Publico Intercambiador Palenque-Gasan durante las 07:30 - 09:30 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

San Pablo

Interrupciones en Urbanización 2 de agosto durante las 07:15 - 10:00 horas por Remodelación de redes de Baja tensión.

Curití

Interrupciones de electricidad en Algunos sectores de las veredas Las Vueltas, Arbol Solo y El Uvo durante las 09:00 - 11:00 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

Mogotes

Cortes por Algunos sectores de la vereda La Palmita durante las 09:00 - 11:00 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

Girón

Cortes en Profinco LTDA durante las 09:40 - 11:40 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

Bucaramanga

Interrupciones en Alumbrado Publico parque Ciudad Bolivar durante las 09:40 - 11:40 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

Florián

Cortes en Algunos sectores de la vereda El Carmen durante las 09:00 - 12:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Piedecuesta

Cortes en Vereda Guatiguará sector El Eden durante las 09:00 - 13:00 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

