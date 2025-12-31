En esta noticia Estos son todos los cortes de luz programados para este miércoles 31 de diciembre

Durante este miércoles, 31 de diciembre de 2025, Afinia, la compañía responsable del suministro eléctrico, comunicó que llevará a cabo apagones para efectuar reparaciones indispensables para mejorar el servicio.

Estas labores de mantenimiento provocarán ciertas interrupciones en el suministro de energía en varios municipios de Colombia. Por esa razón, es fundamental conocer dónde se llevarán a cabo los cortes para estar preparados.

Girón

Los cortes de suministros se realizarán en Algunos sectores de la vereda Motoso durante las 07:30 - 17:00 horas por obras de mantenimiento preventivo de redes.

Lebrija

La interrupción del suministro se realizará en Vereda Betania urbanización Villa Esperanza durante las 07:30 - 17:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Los cortes de luz programados para este miércoles en Colombia (foto: Pexels).

