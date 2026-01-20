En esta noticia Todos los cortes de luz programados para este martes 20 de enero

Este martes, 20 de enero de 2026, Afinia, la empresa encargada del suministro de energía, anunció que realizará cortes de luz para realizar reparaciones necesarias para optimizar el servicio.

Dichos trabajaos de mantenimiento causarán algunas interrupciones del abastecimiento de electricidad en algunos municipios colombianos. Por ese motivo, es necesario saber dónde realizarán los cortes para estar prevenidos.

Enciso

Los cortes de suministros se realizarán en Algunos sectores de la vereda Juncal durante las 07:00 - 07:30 horas por obras de mantenimiento preventivo de redes.

San Jose De Miranda

La interrupción del suministro se realizará en Algunos sectores de las veredas Popaga, Cucurucho, Cutaligua, Salado Bravo y Cruz de Piedra durante las 07:00 - 07:30 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Los cortes de luz programados para este martes en Colombia (foto: Pexels).

Gámbita

Los cortes serán en Veredas Corontujo, Chinata, El Tablón, El Palmar y algunos sectores de Castame durante las 07:00 - 07:30 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Florián

Interrupciones del servicio en Vereda Otro Mundo durante las 07:30 - 08:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.

La Belleza

Cortes en Corregimientos El Líbano, La Quitaz, Veredas Naranjos, Candelaria, El Rubí, Sinagoga Baja, Buenavista, Los Valles, La Quitaz, Granadina, Sinaí, Montebello, Sinagoga Alta, Palacios, Costa Rica, Cachipayal, La Margelina, El Tesoro, San Salvador y algunos sectores de La Tipa durante las 07:30 - 08:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Sucre

Cortes en Corregimientos El Porvenir, Veredas La Pava, El Porvenir, Alto Minero y algunos sectores de Alto Tesorito, Villanueva e Indostan durante las 07:30 - 08:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Vélez

Interrupciones en Veredas Pena Tambor, El Amarillo y algunos sectores de Monte Oscuro y Tubavita durante las 08:00 - 08:30 horas por remodelación de redes.

Chipata

Cortes de energía en Algunos sectores de la vereda Tubavita durante las 08:00 - 08:30 horas por remodelación de redes.

Piedecuesta

Cortes del suministro en Urbanización Altos de Granada durante las 07:30 - 09:30 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

Sabana De Torres

Interrupciones en Algunos sectores de la vereda Villa de Leyva durante las 07:30 - 09:30 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

Barrancabermeja

Cortes en Urbanización 22 de Marzo sector El Tubo durante las 07:15 - 10:00 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

Piedecuesta

Cortes en Conjunto Residencial Terrazas de Mensuly durante las 09:40 - 11:40 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

Sabana De Torres

Interrupciones en Barrio Argelia sector de la carrera 20 con calle 13A durante las 09:45 - 11:45 horas por Remodelación de redes.

Málaga

Interrupciones de electricidad en Barrio Pupular Modelo sectores de la calle 12 con carreras 4A y 5 durante las 08:00 - 12:00 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

Barrancabermeja

Cortes por Barrio Arenales sector de la calle 41 con carrera 16 durante las 07:00 - 12:00 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

Barrancabermeja

Cortes en Barrio Inscredial sectores de las calles 46A y 47 con carreras 21A y 22 durante las 10:15 - 12:00 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

Vélez

Interrupciones en Casco urbano sectores de las carreras 5,5A,6 y 7 con calles 13,13A y 13B durante las 08:00 - 12:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Enciso

Cortes en Algunos sectores de las veredas Insula y Carrizal durante las 09:00 - 12:00 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

La Belleza

Cortes en Casco urbano sectores desde la calle 3 hasta la calle 8 y desde la carrera 2 hasta la carrera 5, veredas La Playa y algunos sectores de Palacios, San Cayetano y Sailan durante las 07:30 - 13:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Florián