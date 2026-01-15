En esta noticia Los cortes de luz que habrá este jueves 15 de enero

Durante este jueves, 15 de enero de 2026, Afinia, la compañía responsable del suministro eléctrico, comunicó que llevará a cabo apagones para efectuar reparaciones indispensables para mejorar el servicio.

Estas labores de mantenimiento provocarán ciertas interrupciones en el suministro de energía en varios municipios de Colombia. Por esa razón, es fundamental conocer dónde se llevarán a cabo los cortes para estar preparados.

Betulia

Los cortes de suministros se realizarán en Casco Urbano, Veredas Balzora, San José, Peña Morada, El Placer, El Centro, Santa Barbara, San Bernardo, San Rafael y algunos sectores de San Mateo y Unión del Sur durante las 05:00 - 05:30 horas por obras de mantenimiento de Subestaciones.

Zapatoca

La interrupción del suministro se realizará en Veredas Palo Blanco y algunos sectores de La Cacica y Mata de Guadua durante las 05:00 - 05:30 horas por mantenimiento de Subestaciones.

Los cortes de luz programados para este jueves en Colombia (foto: Pexels).

Rionegro

Los cortes serán en Cliente Campollo SA durante las 07:00 - 07:30 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Vélez

Interrupciones del servicio en Veredas Tebaida, Palo Blanco, Llanadas, así como sectores de Monte Oscuro, Los Laureles, Tubavita y El Amarillo durante las 08:00 - 08:30 horas por remodelación de redes.

Bolivar

Cortes en Corregimiento La Hermosura, Veredas San José, Barbara, Turcal, Guamitos durante las 08:00 - 08:30 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Cimitarra

Cortes en Algunos sectores de las veredas La Verde y Bellavista durante las 08:00 - 08:30 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Chipata

Interrupciones en Algunos sectores de la vereda Tubavita durante las 08:00 - 08:30 horas por remodelación de redes.

Bolivar

Cortes de energía en Veredas El Palmar, Ture y Mochiliro durante las 08:00 - 08:30 horas por remodelación de redes.

Landázuri

Cortes del suministro en Algunos sectores de la vereda Chontorales durante las 08:00 - 08:30 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Puerto Parra

Interrupciones en Veredas India Alta, Agua Linda, La India, Aguas Negras, así como sectores Campo Capote, Olinda, Centro y La Militosa durante las 08:00 - 08:30 horas por mantenimiento preventivo de redes.

El Peñon_Santander

Cortes en Casco Urbano, Corregimiento Cruces, Veredas Honduras, Sitio Nuevo, La Jabonera, El Venado, Las Cruces, Llano De Vargas, El Roble, Hoya De Peperos, El Tendido, San Pablo, Agua Blanca, Milán y algunos sectores de San Antonio, La Reforma y Otoval durante las 08:00 - 08:30 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Girón

Cortes en Algunos sectores de la vereda Carrizal durante las 08:30 - 09:00 horas por remodelación de redes.

Lebrija

Interrupciones en Veredas La Aguada y algunos sectores de El Oso durante las 08:30 - 09:00 horas por Remodelación de redes.

Barrancabermeja

Interrupciones de electricidad en Algunos sectores del barrio el kennedy durante las 07:15 - 10:00 horas por remodelación de redes.

Aratoca

Cortes por Veredas San Pedro y San Antonio durante las 10:00 - 10:30 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Girón

Cortes en Algunos sectores de la vereda Motoso durante las 08:30 - 10:30 horas por remodelación de redes.

Mogotes

Interrupciones en Algunos sectores del Corregimiento Pitiguao durante las 10:00 - 10:30 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Piedecuesta

Cortes en Algunos sectores de la vereda Mesa de Jeridas durante las 08:30 - 10:30 horas por remodelación de redes.

Curití

Cortes en Veredas Colmenitas Bajo, Piedra Gorda, Cantabara, El Pino, Manchadores, La Mesa, Colmenitas Alto y Algunos sectores de El Basto y La Ceiba durante las 10:00 - 10:30 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Oiba